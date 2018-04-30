الإمارات الأولى عربياً والثامنة عالمياً بخدمات البريد العاجل الدولي

الشارقة 24:

حققت "مجموعة بريد الإمارات"، المزود الرائد للخدمات البريدية وحلول التوصيل السريع في دولة الإمارات، المرتبة الثامنة في العالم، والمرتبة الأولى عربياً، في مجال خدمات البريد العاجل الدولي "إكسبريس"، وفقاً لوحدة "إي. أم. أس"، التابعة للاتحاد البريدي العالمي، المحفل الرئيسي للتعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البريدي.

وتأكيداً على مساعيها المستمرة لتوفير الخدمات البريدية المتميزة وجهودها في تعزيز ثقافة الابتكار، حصدت "مجموعة بريد الإمارات" أيضاً جائزتين عالميتين مرموقتين هما؛ "جائزة أفضل أداء لخدمات البريد العاجل الدولي "، "الشهادة البرونزية"، و"جائزة أفضل مركز خدمة المتعاملين لخدمات البريد العاجل الدولي"، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد مؤخراً في مقر الاتحاد البريدي العالمي في سويسرا.

وقال سعادة عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة: "يعكس إدراجنا في هذه القوائم المرموقة لمزودي خدمات البريد العاجل الدولي، مدى التزامنا بلعب دور حيوي في جهود دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مكانتها وسمعتها على الساحة الدولية، ويعزى هذا الأداء المتميز الذي حققناه إلى توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى جعل دولة الإمارات أفضل بلد في العالم بحلول العام 2071، وسنبذل في "مجموعة بريد الإمارات" أقصى جهودنا من أجل الوصول إلى تصنيف أعلى ضمن هذه القوائم، وذلك من خلال تقديم منتجات وخدمات أفضل تلبي الاحتياجات المتغيرة ضمن القطاع البريدي."