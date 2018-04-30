أول حجر أساس لجناح بإكسبو 2020 دبي من نصيب لوكسمبورغ

الشارقة 24 – وام:

وضعت لوكسمبورغ حجر الأساس لجناحها في إكسبو 2020، لتكون أول دولة أجنبية تضع حجر الأساس في موقع إكسبو.

وكانت لوكسمبورغ أول دولة وقعت عقد المشاركة الرسمي في إكسبو 2020 دبي في أكتوبر الماضي، في أول إكسبو دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

حضر حفل وضع حجر الأساس، ماغي نيجل المفوض العام لجناح لوكسمبورغ، ورئيس مجلس إدارة مشاركة لوكسمبورغ في إكسبو 2020 دبي، وإليزابيث كاردوسو جورداو سفيرة دوقة لوكسمبورغ لدى الدولة، ونجيب محمد العلي المدير التنفيذي - مكتب إكسبو 2020 دبي.