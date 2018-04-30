بدعم من "الهلال".. جامعة عدن تختتم أنشطتها للعام الدراسي 2018

الشارقة 24 – وام:





اختتمت جامعة عدن فعاليات المرحلة الأولى من أنشطتها الجامعية للعام الدراسي 2018، التي تم تنظيمها بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

حضر الحفل طيب الشامسي نائب مدير الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، ورئيس الجامعة وقيادات السلطة المحلية ومدير أمن محافظة عدن، وعمداء وأساتذة الكليات وجمع من الطلاب.

وأشادت قيادات جامعة عدن بالدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات لكافة الأنشطة والفعاليات التي تقام في الجامعة بصفة خاصة، وفي مختلف مجالات الحياة بعموم اليمن عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال الطيب الشامسي إن مثل هذه الأنشطة المفيدة لعقول الشباب والطلاب في جامعة عدن، تأتي في إطار تطبيع الحياة في اليمن وبث أجواء الفرحة والأمل في غد أفضل بين أبنائه.

وفي ختام الحفل تسلم الشامسي درع الوفاء المقدم من الجامعة، تقديراً لجهود الهلال في عدن.