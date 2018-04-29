محمد بن زايد ومستشار النمسا يلتقيان منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي لكرة القدم

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، و سيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا اليوم الأحد، في قصر الرئاسة بأبوظبي، وفداً من اللجنة العليا للأولمبياد الخاص للألعاب الشتوية في النمسا، وأعضاء اللجنة العليا الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وأعضاء منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي لكرة القدم.

ويأتي هذا اللقاء بمناسبة إطلاق برنامج تدريبي مشترك لفرق كرة القدم للأولمبياد الخاص، كجزء من الشراكة المتنامية بين البلدين، إذ تُنظم حصص تدريبية لفرق كرة القدم الإماراتية والنمساوية، تستضيفها النمسا في سبتمبر ثم تقام الجولة الثانية في أبوظبي بشهر ديسمبر المقبل.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، و سيباستيان كورتز للفريقين التوفيق والنجاح، مثمنين هذا التعاون الوثيق في مجال الأولمبياد الخاص في إطار الشراكة التي تجمع البلدين في مجالات مختلقة بما فيها الثقافية والرياضية، لتبادل الخبرات والعمل على تعزيز التعاون المشترك في رفع درجة الوعي عالمياً، حول أهمية التأخي والتسامح واندماج أصحاب الهمم في المجتمع.