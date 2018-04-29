المستشار النمساوي يزور واحة الكرامة في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

زار سباستيان كورس مستشار جمهورية النمسا اليوم الأحد، واحة الكرامة المعلم الوطني والحضاري في العاصمة أبوظبي، الذي تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

وكان في استقبال الوزير الضيف لدى وصوله موقع الواحة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، حيث استعرض مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

واصطحب الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، الوزير الضيف بجولة في مختلف أنحاء الواحة، استمع خلالها لشرح مفصل عن المعلم ومرافقه التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة قام المستشار النمساوي بتسجيل كلمة في سجل الزوار، عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.