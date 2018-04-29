تكريم "الهلال" تقديراً لدعمه في إعادة تأهيل مستشفى الجمهورية في عدن

الشارقة 24 – وام:

قام الدكتور الخضر ناصر لصور، رئيس جامعة عدن، والدكتور أحمد سالم الجربى رئيس هيئة مستشفى الجمهورية النموذجي اليوم الأحد، فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن تقديراً للدور الكبير الذي لعبه في دعم هيئة المستشفى خلال الفترة الماضية.

وجاء تكريم الهلال الأحمر الإماراتي في الحفل الذي إقامته هيئة مستشفى الجمهورية العام احتفاءً بالذكرى الـ 64 لتأسيسها، بحضور الدكتور جلال باعوضة وكيل وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية.

وأشاد الدكتور جلال باعوضة، في كلمته خلال الحفل بمواقف دول الإمارات وقيادتها الرشيدة التي تقف إلى جانب الشعب اليمني لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها.

وقال إن ما قدمه الهلال الأحمر الإماراتي لمستشفى الجمهورية خاصة منذ عام 2015، يؤكد اهتمام دولة الإمارات في إطار برنامج متكامل لإعادة ترميم وتأهيل المنشأة الصحية كونها أول منشآت تلامس حياة الناس.

من جانبه قال رئيس جامعة عدن الذي سلم فريق الهلال الأحمر درع الوفاء، إن تكريم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم يأتي تقديراً لما قدمته لهيئة مستشفى الجمهورية من دعم تمكنت من خلاله تخطي الصعوبات التي كانت تواجهها خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن المستشفى لم يتوقف عمله يوماً واحداً منذ تأسيسه إلا فترة الحرب عام 2015 التي الحقت الضرر بكل القطاعات الخدمية في عدن.

وفي ذات السياق ثمن الدكتور احمد سالم الجربى مدير عام هيئة مستشفى الجمهورية العام المواقف الإنسانية لدولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الاحمر بتقديم الدعم لمختلف القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها القطاع الصحي في مختلف المناطق اليمنية، مؤكداً أن هيئة مستشفى الجمهورية استطاعت معاودة ممارسة مهامها بعد التدخل المباشر للهلال الأحمر الإماراتي في إعادة ترميم وتأهيل المستشفى ورفدها بالمعدات الطبية.