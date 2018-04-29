"خليفة الإنسانية": 915 ألف وجبة يتضمنها مشروع إفطار صائم رمضان

الشارقة 24 – وام:

تستعد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، لتنفيذ مشروع إفطار صائم ضمن خطة برامجها ومشاريعها الإنسانية الموسمية، بمناسبة شهر رمضان المبارك لتغطي أكبر عدد من المستفيدين تجسيداً لقيم التكافل الاجتماعي وتعزيزاً لأواصر التقارب والتراحم.

وأكد محمد حاجي الخوري مدير عام المؤسسة خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الأحد، بحضور الشركاء والرعاة، أن المشروع الذي ينفذ على مستوى الدولة في الشهر الكريم سيتم خلاله توزيع 915 ألف وجبة بواقع 30 ألف و500 وجبة يومياً، بالتعاون مع 305 أسر منتجة للوجبات، وبريد الإمارات ومواصلات الإمارات لتوفير خدمات التوصيل لتغطية 105 موقع توزيع.

وقالت الدكتورة مريم حارب السويدي المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إن الجهاز يدعم الأسر المنتجة المتواجدة في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة من خلال التفتيش والتدريب والإشراف على جميع الأنشطة التي يتم تنفيذها في أماكن ومطابخ إعداد وتحضير الوجبات المقدمة لمشروع إفطار صائم للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الخاصة بالسلامة الغذائية.

وأكدت العمل بشكل مستمر على توعية الأسر المنتجة بالتنسيق مع الشركاء من خلال عقد دورات تدريبية ولقاءات توعوية، إلى جانب التواصل المباشر معهم من خلال فرق التفتيش التابعة للجهاز وعبر وسائل التواصل المتنوعة التي يوفرها الجهاز.