محمد بن زايد ومستشار النمسا يشهدان توقيع اتفاقية امتياز بين "أدنوك" و"أو إم في"

الشارقة 24 – وام:

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، و سباستيان كورس مستشار جمهورية النمسا اليوم الأحد، مراسم توقيع اتفاقية امتياز في الحقول البحرية تحصل بموجبها "شركة أو إم في" النمساوية للنفط والغاز المملوكة جزئيا لإحدى الشركات التابعة لـ "مبادلة للاستثمار" على حصة 20 في المائة في امتياز "صرب وأم اللولو" البحري.

وقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ومجموعة شركاتها، والدكتور راينير سيلي الرئيس التنفيذي لشركة "أو أم في".

كما شهد الجانبان، توقيع مذكرة تفاهم في مجال التدريب الداخلي بين جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومجلس الأعمال النمساوي في أبوظبي.

وقعها كل من سعادة الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي للجامعة، وريتشارد بانديرا أمين عام المجلس.

وبموجب اتفاقية الامتياز، قدمت شركة "أو إم في" رسم مشاركة بقيمة 5.5 مليار درهم "1.5 مليار دولار أميركي"، يشمل استثمارات "أدنوك" السابقة في حقل صرب، فيما تحتفظ " أدنوك " بحصة الأغلبية والتي تبلغ 60 في المائة من الامتياز الذي ستديره "أدنوك البحرية" إحدى شركات مجموعة أدنوك نيابة عن شركاء الامتياز.

وتسري الاتفاقية لمدة 40 عاماً ويبدأ العمل بها اعتباراً من التاسع من شهر مارس عام 2018.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أهمية الاتفاقية التي أبرمتها "أدنوك" مع "أو إم في" النمساوية، والتي تستكمل كافة حقوق امتياز الحقول البحرية في أبوظبي بالتعاون مع مجموعة مرموقة من الشركات العالمية ذات الخبرة، وذلك بما يعزز الشراكات لدولة الإمارات، ويضمن حصة مهمة لمواردها الهيدروكربونية في الأسواق الدولية لسنواتٍ قادمة ويجدد التأكيد على مكانة دولة الإمارات الراسخة في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، قال سباستيان كورس مستشار جمهورية النمسا، إن الاتفاقية بين شركة "أو إم في" و"أدنوك" تمثل نجاحاً كبيراً للشركتين يسهم في تعزيز شراكتهما المثمرة، كما أنها تعود بالفائدة على جمهورية النمسا باعتبارها أحد المساهمين الأساسيين في "أو إم في"، وتلعب دوراً مهماً في ترسيخ العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية ومذكرة التفاهم، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء والوفد المرافق للمستشار النمساوي.

وقدم مستشار النمسا في نهاية مراسم التوقيع هدية تذكارية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.