محمد بن زايد ومستشار النمسا يبحثان تعزيز التعاون

الشارقة 24 – وام:

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، و سيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا، بقصر الرئاسة اليوم الأحد، محادثات رسمية، تناولت علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان خلال جلسة المحادثات علاقات التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية والثقافية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا الصديقة هي علاقات متميزة وتستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتفاهم والمصالح المشتركة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين في عام 1974.

وأضاف سموه أن الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين البلدين الصديقين، تعكس حرصاً مشتركاً من قبل قيادتيهما على تطوير العلاقات بينهما ودفعها إلى الأمام باستمرار، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به اللجنة المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا في توسيع آفاق التعاون والشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وغيرها بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين وتقدمهما ورفاهيتهما.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله"، حريصة على تقوية شراكاتها مع الدول الصديقة في العالم وفي مقدمتها جمهورية النمسا، وذلك في إطار سياساتها القائمة على تنويع اقتصادها وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأكد سموه أن التطور الذي حدث في مسار العلاقات الإماراتية النمساوية خلال السنوات الماضية خاصة على مستوى التبادل التجاري والتعاون في مجالي الطاقة والتكنولوجيا وغيرهما يفتح المجال لمزيد من النمو في هذه العلاقات في المستقبل في ظل ما يتوافر لها من أسباب التقدم والازدهار على المستويات المختلفة.

وتمنى سموه للمستشار النمساوي التوفيق والنجاح في قيادة حكومة بلاده نحو المزيد من التقدم والرخاء، وعبر عن ثقته بأن زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة ستمثل إضافة قوية إلى مستقبل العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أعرب المستشار سيباستيان كورتز عن سعادته بزيارة دولة الإمارات ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن تطلع بلاده إلى تطوير علاقاتها القائمة مع دولة الإمارات في شتى المجالات وتوسيع آفاق الشراكة التجارية والسياحية والثقافية والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما في بناء شراكة استثمارية استراتيجية، مشيداً بما حققته الإمارات من تقدم ونهضة حضارية شاملة، متمنياً للدولة مزيداً من التقدم والازدهار.

وقد أقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مأدبة غداء تكريماً لضيف البلاد والوفد المرافق له.

حضر المباحثات والمأدبة، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان.

كما حضرهما، عدد من معالي الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في الدولة.