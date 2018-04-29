ولي عهد الفجيرة يكرم 18 خريجاً من حملة الماجستير

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية دور حملة الشهادات الجامعية العليا في نقل رسالة الإمارات إلى العالم، وتعزيز مكانتها المرموقة في ركب الحضارة العالمي، مشدداً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بأن يكون الشباب المتعلم بالإمارة في طليعة المساهمين بعملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

جاء ذلك خلال تكريم سموه لـ 18 خريجاً من حملة شهادة الماجستير في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية، في مكتبه بالديوان الأميري، صباح الأحد.

واستمع سموه لشرح موجز عن تخصصاتهم العلمية ومضامين رسائلهم المقدمة لنيل درجة الماجستير، وأهميتها بعدها وزع سموه شهادات التكريم عليهم، كما كرم المهندسة ناعمة الموح لدورها الفاعل وإبداعها في مشروع استرداد الطاقة المفقودة.

وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة المكرمين، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرتهم المهنية، ومواصلة العمل على تطوير مقدراتهم وتقديم الجديد، والمختلف كل في مجاله، بما يؤهلهم للاضطلاع بدورهم المستقبلي المأمول في خدمة الدولة وتحقيق مصالحها