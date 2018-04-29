حمدان بن راشد يوجه بتقديم إغاثة عاجلة لعزبة بالأقصر المصرية

الشارقة 24 – وام:

وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، بإرسال حملة عاجلة لإغاثة أهالي عزبة التلاهي بمركز أرمنت في محافظة الأقصر المصرية، إثر تعرضها لحريق هائل دمر عشرات المنازل بشكل كامل.

من جهته، طلب سعادة ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية من ممثلي الهيئة في مصر سرعة التحرك إلى المنطقة وتقديم مواد إغاثية عاجلة تضم "أغطية وملابس ومواد غذائية"، وإعداد تقرير كامل عن أوضاع العزبة واحتياجات أهلها وتقديم الدعم الفوري.

يأتي هذا الدعم ضمن حملة "قلوب رحيمة" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مطلع عام 2017 "عام الخير"، وأمر سموه بمواصلتها خلال "عام زايد" 2018، وتشمل الإغاثات العاجلة والمساعدات الموسمية والمشاريع الصغيرة في محافظات صعيد مصر.