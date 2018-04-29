"كلنا الإمارات" تنظم محاضرة في مجلس البيت متوحد برأس الخيمة

الشارقة 24 – وام:

نظمت جمعية كلنا الإمارات محاضرة وطنية خاصة، بعنوان "عام زايد.. شكراً محمد بن زايد".

ألقى المحاضرة التي أقيمت في مجلس البيت متوحد بإمارة رأس الخيمة، سعادة الدكتور سعيد بن هويمل العامري عضو مجلس إدارة جمعية كلنا الإمارات.

وشهد المحاضرة أبناء رأس الخيمة رواد مجلس البيت متوحد، وتضمنت العديد من المداخلات من قبل الحضور الذين أشادوا بنهج القيادة الحكيمة، التي وضعت أمن المواطن وسعادته على رأس أولوياتها.

وكان يوسف سلطان أمين سر مجلس البيت متوحد رحب قبل المحاضرة بالحضور، مؤكداً أن عام زايد هو عام الخير الذي نستذكر فيه مآثر وإنجازات وإرث زايد الذي نفاخر به الأمم.