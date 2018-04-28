مؤسسة "بحر الثقافة" تكرم الفائزين بـ "موسوعة الإمارات للإنجازات الوطنية"

الشارقة 24 – وام:

أقامت مؤسسة "بحر الثقافة"، حفلاً لتكريم الفائزين بموسوعة الإمارات للإنجازات الوطنية القياسية، التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع جامعة الشارقة، وذلك في جناح المؤسسة بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وسلم الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، الفائزين الشهادات خلال الحفل الذي حضره عدد من كبار الشخصيات والإعلاميين والمهتمين.

وقال الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، إن التميز ليس مجرد عبارات رنانة نرددها ونتغنى بها، بل هو أسلوب حياة يستدعي وضع معايير عالية للنجاح والالتزام بها عبر السنوات، وما حققناه في الإمارات هو مثال حي لقصة نجاح في تحقيق التميز عبر كافة المجالات وفي فترات قياسية.

وأضاف "نحن حريصون على نشر هذا المفهوم بين أبنائنا وعلى تكريم المتميزين على مستوى الدولة، سواء أكانوا ممن سعوا إلى قمم الجبال أم من سطروا أرقاماً قياسية عالمية أم من كانوا سباقين في تقديم خدماتهم الجليلة لمجتمعهم".

وحيا القائمين على هذه الجائزة وخص الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان بالشكر لمساعيها المتواصلة لتعزيز انتماء الأجيال المتعاقبة بوطنهم الإمارات، كما ثمن جهود لجنة الخبراء لتحققهم من الشروط والمقاييس المطلوبة عند اختيار الأسماء والإنجازات.

من جانبها قالت الشيخة روضة بنت محمد بن خالد، إن الهدف الرئيسي للموسوعة يتمثل في تشجيع ورعاية المبادرات التي تساهم في خدمة الوطن ونشر ثقافة العمل الإبداعي الخلاق بين جميع فئات المجتمع، ونحن نشهد كل عام إنجازات عديدة تقدمها السواعد الإماراتية المخلصة لبلادها ولقيادتها والتي تسعى للتميز والتفوق من أجل رفع اسم الإمارات عالياً بين الأمم.