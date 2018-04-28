وزير بحريني يبحث التعاون مع مجلس الإمارات للشباب

الشارقة 24 – وام:

زار هشام محمد الجودر، وزير شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين مركز الشباب بدبي، وتعرف على دوره في توفير بيئة تتيح للشباب توظيف طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية للمساهمة في دعم جهود التنمية المستدامة.

وبحث خلال لقائه مع مجلس الإمارات للشباب وسعيد النظري المدير التنفيذي لمكتب الشباب وفريق عمل مركز الشباب العربي، المشاريع المستقبلية وسبل تعزيز الجهود المشتركة وأهمية عمل الشباب العربي معاً.

كما تناول اللقاء، تحقيق الأهداف المشتركة وتفعيل قنوات التواصل مع الشباب في مملكة البحرين وتحفيزهم للمساهمة في مسيرة تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

من جانبها، قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب في تصريح لها "نفخر بجهود وزارة الشباب في البحرين وسنعمل معاً لصناعة نموذج عربي هو الأفضل للعمل مع الشباب ".

وأضافت معاليها "سنعمل معاً لنعزز أثر المبادرات على الشباب والاستفادة من التجارب، حيث أن منطقتنا وشبابنا بحاجة لجهود متكاتفة ومبادرات لها أثر استراتيجي الشباب البحريني والإماراتي تجمعهم الثقافة والقيم والشغف لخدمة الوطن، وقيادات البحرين والإمارات حريصون على توفير أفضل بيئة لاستغلال طاقاتهم ومعاً سنعمل على مبادرات مشتركة قريباً".