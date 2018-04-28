سفير الدولة ورئيس الوزراء الباكستاني يفتتحان مركز مرضى السكري في إسلام آباد

الشارقة 24 – وام:

افتتح سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وشاهد خاقان عباسي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية مركز "TD" لعلاج مرضى السكري في العاصمة إسلام آباد، والأول من نوعه في باكستان، وذلك بدعم سخي من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال سعادة السفير في كلمته خلال حفل الافتتاح، إن باكستان وشعبها تعتبر محط اهتمام الدولة وقيادتها الرشيدة، لذلك تواجدت الإمارات على الساحة الباكستانية منذ وقت مبكر ووقفت بجانب الأشقاء من خلال تبني وتنفيذ المشاريع التي تحقق مكتسبات إضافية للشرائح الضعيفة وتعينها على مواجهة ظروف حياتها، مؤكداً أن هذا النهج سيتعزز بلا شك في عام زايد من خلال دراسة احتياجات الساحة الباكستانية المستقبلية وتلبيتها عبر مبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والهيئات والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية في مختلف النواحي الضرورية.

وشدد سعادته على أن الإمارات تتبنى المشاريع التي تخدم قطاعات واسعة من السكان في جوانب حيوية خاصة تلك التي تتعلق بقضايا الصحة والتعليم وخدمات البنية التحتية، وتعزيز دورها في المجتمع لما لها من مردود إيجابي على مجالات التنمية البشرية والإنسانية في المجتمعات التي تعاني نقصاً في هذه الخدمات الضرورية.

وأضاف أن ‏هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لديها تاريخ طويل ورصيد كبير وحافل من العمل الخيري والإنساني في مختلف أقاليم باكستان الذي يحظى بتوجيهات القِيادة الرشيدة والمتابعة الدقيقة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالدور الإنساني الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف أقاليم باكستان والتزامها الراسخ بتقديم العون والمساعدة لقطاعي الصحة والتعليم إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحلية المياه.