"الخارجية" و "صندوق الوطن" يطلقان مبادرة "قادة المستقبل"

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومتابعة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزير دولة لشؤون التعاون الدولي، وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مذكرة تفاهم مع صندوق الوطن لإطلاق مبادرة "قادة المستقبل" التي تهدف لإعداد جيل من المهنيين الإماراتيين القادرين على شغل مناصب متخصصة في مؤسسات ومنظمات دولية رائدة، وذلك عبر برنامج الموظف المهني المبتدئ الخاص بالمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وقع المذكرة في مقر إكسبو دبي 2020 سعادة يعقوب يوسف الحوسني مساعد الوزير لشؤون المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة محمد القاضي مدير عام صندوق الوطن بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن وعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وتكمن أهمية المبادرة في المساهمة بترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات وتعزيز صورتها الإيجابية على المستويات العالمية، وتمكين الشباب الإماراتي وإشراكهم في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات من خلال العمل على تطوير قدراتهم وخبراتهم وصقل مهاراتهم القيادية ليكونوا ذو كفاءة عالية في تمثيل الدولة في المحافل الدولية.

وتشتمل المبادرة على برنامج متكامل لتدريب الكفاءات الإماراتية لدى منظمات ومؤسسات دولية مرموقة وسيتم بموجبه العمل على رصد الشواغر فيها وتحديد المؤهلات المطلوبة لشغل هذه المناصب، ومن ثم العمل على توفير الدعم اللازم للشباب لتوليها وإثبات جدارتهم فيها من خلال مواصلة تحقيق الإنجازات.

وبهذه المناسبة قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي: يأتي توقيع مذكرة التفاهم هذه انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في بناء مستقبل الشباب الإماراتي، وإعداد جيل جديد من القيادات الإماراتية المؤهلة للعمل والمشاركة في مسيرة الدولة والعالم من خلال إطلاق المبادرات والبرامج التي يتم تصميمها لتدريب الشباب وإطلاق طاقاتهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتمكينهم من المنافسة على الصعيد الدولي.

وأضافت معالي ريم الهاشمي، أن هذه المبادرة جاءت بالتعاون مع صندوق الوطن في خطوة نحو تمكين الشباب وتقديم الفرص والخبرات العملية المتخصصة لهم لإبراز مواهبهم وقدراتهم من أجل بناء مسارهم المهني في المنظمات الدولية، وبما يسهم في تعزيز مكانة الدولة.