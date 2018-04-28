عمار النعيمي يترأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد الخيرية

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد الخيرية، اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الأول لعام 2018، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، نائب رئيس المجلس، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط.

حضر الاجتماع أيضاً أعضاء مجلس الأمناء، الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي المدير العام للمؤسسة، وسعادة الدكتور عبد الله الأنصاري، وحمد تريم وأحمد إبراهيم وعدد من موظفات المؤسسة.

وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على جهود أسرة مؤسسة حميد بن راشد الخيرية، والمشاريع والتطبيقات التي نفذتها لدعم الأسر المعوزة، والمستحقة، والتي ساهمت في دعم مسيرة العمل الخيري والإنساني في إمارة عجمان، وما تقوم به المؤسسة من مبادرات خلال "عام زايد"، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".