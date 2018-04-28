محمد بن راشد يتوج صانع الأمل الأول عربياً 14 مايو

الشارقة 24 – وام:

يتوّج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صانع الأمل الأبرز في الوطن العربي، ضمن الدورة الثانية من "صناع الأمل"، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً لتكريم أصحاب البذل والعطاء، نظير جهودهم الإنسانية ومبادراتهم المجتمعية التي يسعون من خلالها إلى تغيير واقع مجتمعاتهم إلى الأفضل وذلك في احتفالية حاشدة تستضيفها دبي في 14 مايو المقبل.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حسابه على تويتر، أن "صناعة الأمل صناعة للحياة واستئناف للحضارة... صناعة الأمل في عالمنا العربي هي المهمة الأكثر أهمية... والمشروع الأكثر أولوية... نسعى لإلهام ملايين الشباب للمساهمة الإيجابية في بناء مجتمعاتهم".

ويشهد الحفل الختامي للمبادرة، الذي يُقام في مدينة دبي للاستوديوهات، تكريم صناع الأمل العرب الذين بلغوا التصفيات النهائية، وذلك من بين أكثر من 87 ألف صانع أمل سجلوا في دورة صناع الأمل هذا العام، حيث يأتي هذا التكريم بمثابة تكريم مضاعف لجهودهم المتميزة، ولمنحهم المزيد التحفيز والمساندة.

في هذا الخصوص، أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي الأمين العام لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أن "صناع الأمل تترجم رؤية فكرية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وهي أن صناعة الأمل مسؤولية فردية بقدر ما هي مجتمعية".