عبد الله بن زايد: القمة التاريخية للكوريتين تشكل منعطفاً مهماً

الشارقة 24 – وام:

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالقمة التاريخية التي جمعت رئيسي كوريا الجنوبية مون جيه – إن، وكوريا الشمالية كيم جونج - أون.

صرح بذلك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مؤكداً أن هذه القمة تشكل منعطفاً مهماً على صعيد جهود نزع فتيل التوتر في شبه الجزيرة الكورية، واستتباب الأمن والسلم فيها، ومشيداً سموه بالروح الإيجابية التي سادت الاجتماع .

وأضاف سموه أن هذا من شأنه أن يعزز السلم والأمن الدوليين، معرباً عن أمله بأن يؤدي هذا الاتفاق إلى تعزيز بناء الثقة بين الكوريتين، وإلى تحقيق الحوار الصادق بينهما، مما يسهم بشكل فعال في التقدم باتجاه السلام ونزع السلاح النووي.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ضرورة استمرار ومواصلة هذه الخطوات والمبادرات الفعالة، مشدداً على أهمية تشجيع المجتمع الدولي لهذا الحوار وتقديم الدعم اللازم له.