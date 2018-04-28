برعاية محمد بن زايد... عدن تحتضن حفل العرس الجماعي الأول

الشارقة 24 – وام:

أقامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن"، العرس الجماعي الأول لــ 200 عريس وعروس، بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونقل فريق الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، خلال حفل الزفاف الذي أقيم الخميس، واستمر يومين، للمحتفى بهم، تهاني وتبريكات راعي الحفل، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة زواجهم الميمون، متمنياً لهم حياة سعيدة ومستقرة.

من جانبه أكد محمد شاذلي وكيل محافظة عدن، أن دولة الإمارات العربية المتحدة عودت الجميع على رسم ملامح الفرح على وجوه المواطنين اليمنيين، وتقديم يد العون والمساعدة لهم، وها هي مدينة عدن تفرح الليلة، بحفل العرس الجماعي لـ 200 عريس وعروس بدعم إماراتي، مقدماً جزيل الشكر والعرفان باسم العرسان للشعب الإماراتي وقيادته الحكيمة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب المكرمة لإقامة هذا العرس البهيج.