"حملة الشيخة فاطمة الإنسانية" تختتم مهامها التطوعية بالسودان

الشارقة 24 - وام:

اختتمت "حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية " مهامها الإنسانية في ولاية نهر النيل، بعلاج ما يزيد عن 4 آلاف امرأة وطفل بإشراف فريق طبي إماراتي سوداني تطوعي، وباستخدام مستشفى ميداني وعيادات متحركة، وذلك تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللون أو الديانة أو المذهب.

وتأتي الحملة في إطار "برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع" تحت شعار "كلنا أمنا فاطمة"، بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، ورعاية من حرم الرئيس السوداني الدكتورة وداد بابكر، وفي مبادرة مشتركة من مبادرة زايد العطاء والاتحاد النسائي العام ومؤسسة سند الخيرية، وبشراكة استراتيجية مع جمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية.

وتعد هذه الشراكة نموذجاً مميزاً ومبتكراً في مجالات العمل الإنساني الطبي التخصصي لإيجاد حلول واقعية لمشاركات صحية تساهم في التخفيف من معاناة المرضى من النساء والأطفال، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بأن يكون 2018 "عام زايد".