"الصحة" تضبط أدوية غير مسجلة بشقة سكنية

الشارقة 24 - وام:



تمكن فريق التفتيش في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبتنسيق مشترك مع وزارة الداخلية من ضبط كمية كبيرة من أدوية غير مسجلة دون مراعاة ظروف التخزين، في شقة سكنية بإحدى إمارات الدولة، وذلك من خلال عملية نوعية تمت بعد أسابيع طويلة من الرصد والمتابعة والبحث.



وبلغ عدد الأصناف الأدوية التي تم جردها 136 نوع دوائي بمختلف الأشكال الصيدلانية منها حبوب وكبسولات وحقن وريدية وعضلية وكريمات ووصلت كميات الأدوية إلى 76 ألفا و560 علبة دواء.



وقال سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، إن هذه الممارسة ترتقي إلى جريمة في حق الناس والمرضى لأنها تؤدي إلى مضاعفات صحية قد تصل لحد الخطورة، فضلاً عن أنها مخالفة صريحة للتشريعات والقوانين المنظمة التي شرعتها الحكومة والوزارة لناحية ترخيص المنتجات الدوائية أولاً وعدم إدخالها للدولة بطرق غير مشروعة، وثانياً تخزينها في مناطق سكنية وشروط مخالفة لأعراف المهنة والأخلاق.



وأكد أن الوزارة ألغت رخصة المستودع الدوائي المخالف فوراً وسحبت رخصة ممارسة المهنة من جميع الأفراد المتورطين وأحالتهم إلى لجنة تحقيق تتمتع بصلاحيات موسعة، تمهيداً لإحالتهم للقضاء، مشيراً إلى أن الوزارة خاطبت جميع المنشآت الصحية التي اشترت أي صنف دوائي من المستودع الدوائي المخالف لسحب الأصناف المشتراه وتسليمها للوزارة.