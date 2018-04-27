ولي عهد عجمان يشهد منافسات بطولة "أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو"

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان اليوم الجمعة، منافسات بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2018 التي تقام في صالة مبادلة ارينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وحجز أبطال الإمارات فيصل الكتبي، وطالب الكربي مقاعدهم في الدور النهائي للمنافسة على اللقب في نزال مصيري سيجمعهم غداً السبت مع منافسيهم، حيث سيواجه الكتبي نظيره البرازيلي إسحاق براز في حين يواجه الكربي البرازيلي تياغو ماركوس.

وتوج سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان الفائزين، مؤكداً أن مشاهدة هذا المستوى من النزالات القوية بالإضافة إلى الحضور الجماهيري الواسع مدعاة للفخر، ويدل على مستوى الحضور العالمي الذي تمثله الرياضة في دولة الإمارات.

وهنأ سموه الفائزين بالمنافسات، معرباً عن فخره بالأداء القوي والنتائج المشرفة التي سطرها أبناء الإمارات في البطولة.

وتقدم سموه بالشكر والثناء لاتحاد الإمارات للجوجيتسو على جهودهم المتميزة والريادية واهتمامهم في تعزيز حضور هذه الرياضة الراقية ودعم مسيرتها وانتشارها على مستوى الدولة والعالم.

حضر المنافسات الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، و معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، وسعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري مستشار رئيس دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي.