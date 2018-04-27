وزير خارجية كازاخستان يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع الإمارات

الشارقة 24 – وام:

حضر سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى أستانا، مأدبة الغداء التي أقامها خيرات عبدرحمانوف، وزير خارجية جمهورية كازاخستان، على شرف عدد من سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى كازاخستان.



وأشاد وزير خارجية كازاخستان خلال مأدبة الغداء، بالعلاقات المتميزة القائمة، بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان، مؤكداً حرص بلاده على دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.



من جانبه أشار سعادة السفير إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتطوير علاقات التعاون مع جمهورية كازاخستان، في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وحرصهما على رفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب.



كما تبادل سعادة السفير مع وزير خارجية كازاخستان، وجهات النظر حول المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.