هند الطاهري تلتقي ممثلة "الأمم المتحدة" بكازاخستان

الشارقة 24 – وام:

التقت هند الطاهري، ملحق دبلوماسي بسفارة الدولة في أستانا، إيلين كونكييفيتش ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بجمهورية كازاخستان.

وتحدثت إلين كونكييفيتش في مستهل اللقاء، حول الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة للمرأة في جمهورية كازاخستان، ومنطقة آسيا الوسطى، في دعم النساء وتوسيع إمكانياتهن وتعزيز الدور الريادي للمرأة في مجال إحلال السلام والأمن والتنمية في المنطقة، والمشاريع الرئيسية التي تقوم الهيئة بإنجازها بالتعاون مع حكومة جمهورية كازاخستان، مشيرة إلى رغبة الهيئة في إقامة التعاون مع مؤسسات المرأة في الإمارات، والنساء الإماراتيات البارزات، وإمكانية التنسيق والتفاعل في الأنشطة النسائية في كل من كازاخستان وطاجيكستان، ومنطقة آسيا الوسطى.

من جانبها أطلعت هند الطاهري إلين كونكييفيتش على سياسة الإمارات فيما يتعلق بالنساء، وحرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة في جميع قطاعات العمل، وتوفير فرص لتحقيق التوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى جهود الدولة وممثليها على المستوى الدولي في دعم وتمكين المرأة في المجال السياسي، والاقتصادي وفي المجتمع بشكل عام.