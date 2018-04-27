الهاملي: منتدى "توطين" منصة لإرشاد الشباب لمسارهم الوظيفي

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن "منتدى الطلبة توطين 360" يشكل منصة وطنية لتوحيد جهود كافة الجهات المعنية، بهدف توعية الطلبة والشباب بأهمية العمل في القطاع الخاص، وإبراز المزايا التي يوفرها وإرشادهم مهنياً وتمكينهم وصولاً إلى توظيفهم في هذا القطاع.

وأضاف معاليه، أن القطاع الخاص يعتبر خياراً استراتيجياً لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، خصوصاً وأنه يزخر بفرص متعددة وكبيرة يستطيع من خلالها المواطنون والمواطنات، بناء مستقبلهم الوظيفي والانطلاق إلى آفاق وظيفية أوسع وأكبر.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الجهات المشاركة في المنتدى، على هامش اختتام أعماله الخميس، وذلك بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وكبار المسؤولين في الوزارتين.