ميثاء الشامسي تستعرض جهود "أم الإمارات" في تمكين اللاجئات اقتصادياً

الشارقة 24 – وام:

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في القمة العالمية للمرأة، التي انطلقت، الخميس، في سيدني بأستراليا، وتختتم، اليوم الجمعة، تحت شعار "خلق اقتصادات للمرأة ذات قيمة مشتركة"، بمشاركة رئيسات وزراء و25 وزيرة وأكثر من 1200 شخصية نسائية من 65 دولة، بينهن رئيسات حكومات وهيئات وشركات ومنظمات حكومية وغير حكومية من شتى أنحاء العالم.

وترأست وفد الدولة إلى القمة‎ معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، حيث استعرضت جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في مجال تمكين المرأة اللاجئة اقتصادياً.

‎وتسلط القمة الضوء هذا العام على قدرة المرأة على تطوير اقتصاد أكثر شمولاً، من خلال عقد شراكات مع السوق الأسترالي وآسيا والمحيط الهادئ، وعرض أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة اقتصادياً.