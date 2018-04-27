سيف بن زايد: الإمارات أصدرت القوانين الرادعة لمكافحة تمويل الإرهاب

الشارقة 24 – وام:

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في باريس، مساء أمس الخميس، فعاليات اليوم الثاني والختامي لمؤتمر باريس الدولي لمحاربة تمويل الإرهاب الذي ألقى خلاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الكلمة الرئيسية.



وصدر في اليوم الختامي للمؤتمر وثيقة "إعلان باريس"، والتي تضمنت التوصيات والخلاصات التي توصل إليها المجتمعون.

التقى الرئيس الفرنسي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أثناء تحيته لكبار ضيوف المؤتمر في اليوم الختامي للمؤتمر، بعد أن كان سموه قد شارك في أعمال الحلقة الحوارية التي أدارها وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، وتحدث فيها سموه في كلمة افتتاحية عن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الإرهاب، ودورها في تعزيز التعاون والتنسيق الدولي في هذا الشأن.

وقدم سموه في كلمته الشكر والتقدير للدولة المستضيفة والرئيس ايمانويل ماكرون على استضافة هذا الاجتماع الهام، مؤكداً أن الروابط التي تجمع بين شعوب العالم كثيرة ومتعددة لكن جميعها مبنية على أسس إنسانية مشتركة وثوابت حضارية راسخة، كالتعاون بين الأمم، وتسوية النزاعات بالحوار والطرق السلمية، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف سموه: "أن فرنسا وهذا الجهد الدولي اليوم خير من يجسد هذه المبادئ الإنسانية"، مشيراً إلى أن الإمارات تدرك تماماً الدور الذي تلعبه الجمهورية الفرنسية، في تعزيز الأمن والسلم الدوليين ومحاربة التطرف والإرهاب الذي بات يشكل تحدياً دوليا معقداً وخطيراً، وكيف أن عمليات تمويل التنظيمات الإرهابية تعد الشريان المغذي لهذه الفئة التي تمكنهم من تنفيذ عملياتهم الإرهابية وتحقيق أهدافهم الأيديولوجية.

وأكد سموه التزام دولة الإمارات، وكجزء أساسي من سياساتها الداخلية والخارجية، بمكافحة التطرف والإرهاب ترسيخاً لنهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، المبني على تعزيز أواصر التعاون مع مختلف دول العالم، وتعزيز القيم الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف المبنية على التسامح والوسطية وحرية الأديان.

وقال سموه: "إن الإمارات طورت قوانينها واستراتيجية عمل أجهزتها الحكومية لمكافحة الإرهاب واجتثاثه، وكرست مواردها الوطنية وجهودها الحثيثة لتجفيف مصادر تمويله وقطعها، فأصدرت القوانين الرادعة لمكافحة تمويل الإرهاب، وشكلت مختلف الهيئات واللجان الخاصة بهذا الإطار، ووقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله".

جاء ذلك بحضور معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية والوفد الإماراتي المشارك في المؤتمر.