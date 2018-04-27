مشاركون في معرض أبوظبي الدولي للكتاب يستعرضون منصاتهم

الشارقة 24 – وام:



أشاد عدد من مسؤولي الأجنحة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، باحتفاء الدورة الـ 28 من المعرض، بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإسهاماته في مختلف الميادين والمجالات، وذلك بالتزامن مع عام 2018 "عام زايد".

وقال سعادة حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، إن المؤسسة وبتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، تكثف نشاطها في المعرض بعرض أهم المصادر والمراجع العلمية الخالدة التي تحمل اسم زايد.

وأوضح أن المؤسسة ستقوم بتوزيع الإصدارات على أهل الاختصاص مجاناً، تحقيقاً للأهداف الإنسانية والعلمية والثقافية التي أرسى معالمها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".