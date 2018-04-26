محمد بن زايد يوجه بتخصيص 6 ملايين درهم لشراء كتب من "أبوظبي للكتاب"

الشارقة 24 – وام:



وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتخصيص 6 ملايين درهم تستثمر في شراء سلسة من الكتب والمراجع والمواد التعليمية النوعية من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2018، وذلك لضخها في مكتبات المدارس، بما يحقق الأهداف التعليمية المرجوة وإثراء عمليتي التعليم والتعلم.



وتهدف هذه المبادرة، إلى تعزيز الحراك الثقافي والقرائي في المدارس، وغرس حب القراءة في النشء، وزيادة الاهتمام بالكتاب باعتباره مصدراً معرفياً قيماً، وهي مبادرة نابعة من حرص صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دفع الجهود لبناء أجيال قارئة، تسهم في نهضة البلاد المنشودة، كون الكتاب والقراءة، أساس المعرفة ومنبع تقدم المجتمعات وريادتها عالمياً.