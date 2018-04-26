الشارقة 24- وام:



بدأت اليوم الخميس، فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر أبوظبي الدولي للترجمة، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2018 تحت عنوان "الترجمة العلمية والتطور المعرفي".



وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة قائدة الفريق العلمي الإماراتي لاستكشاف المريخ، ورئيسة مجلس العلماء في كلمة لها، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل اليوم منارة معرفية في المنطقة العربية بأكملها وهذه مسؤولية تقع على عاتقنا لنعيد أمجاد الماضي، ونحمل شعلة المعرفة ونصبغها بصبغة عربية وإبراز دور الحضارة العربية في صناعة المستقبل، مشيرة إلى أهمية تفعيل دور البحث العلمي والترجمة العلمية والمعرفة الأكاديمية وإصدار مصطلحات علمية وتقنية لكي نستفيد عبق حضاراتنا ونكون مساهمين فاعلين في استشراف المستقبل الإنساني، الذي هو مستقبل أجيالنا القادمة .



وقالت معاليها "يسعدني أن أكون معكم في هذا الحدث المعرفي الدولي فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وفي حفل انطلاق مؤتمر أبوظبي الدولي للترجمة في دورته السادسة الذي يشارك فيه طيف واسع من صناع الثقافة والمعرفة من 63 دولة تحت شعار "نبني المستقبل"، والتي اختير فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الشخصية المحورية لهذه الدورة وهذا الاختيار له مدلولات عظيمة، حيث لم يقتصر اهتمام الأب المؤسس على بناء الدولة بالعمران والاقتصاد والجوانب المادية فقط بل أولى اهتماماً ببناء الإنسان وجعل العلم والثقافة والمعرفة مكونات رئيسية لدولة الإمارات".