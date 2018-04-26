" حمدان بن محمد لإحياء التراث " يكرم الفائزين في مسابقة القصة القصيرة

الشارقة 24 – وام:



قام مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث اليوم الخميس، بتكريم الطلبة الفائزين في الدورة الثانية من مسابقة القصة القصيرة، على هامش معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2018 المقام حالياً بالمركز الوطني للمعارض في أبوظبي، والذي يستمر حتى الأول من مايو المقبل.



حضر مراسم التكريم، سعادة عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي للمركز ومحمد عبد الله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي، وفاطمة سيف الفلاسي رئيس قسم المكتبات في المركز وعدد من المسؤولين بالمركز.



وأشاد سعادة عبد الله حمدان بن دلموك بالمستوى الذي حققه الطلاب والطالبات في كتابة القصص القصيرة، خصوصاً تلك التي فازت هذا العام وفقاً لاختيار اللجنة المكلفة بالمسابقة ولجنة التحكيم، مؤكداً أن المسابقة تجسد أهداف المركز ورؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في صقل مواهب جيل الناشئة وحثهم على الكتابة والقراءة والإبداع.



ومن جهتها قالت فاطمة سيف الفلاسي، إن مشاركة 300 طالب وطالبة في المسابقة تعد مؤشراً قوياً بأنها ستجد رواجاً أكبر في المستقبل، وبالتالي ستحقق الرؤى المنشودة في بناء وصقل مواهب الأجيال الجديدة وتمكينهم في اللغة العربية، مهنئة الفائزين بالجائزة في هذا العام .