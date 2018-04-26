أم الإمارات" تتوج شباب الوطن بميداليات مسابقة "أبوظبي التقني"

الشارقة 24 – وام:



في ختام الدورة العاشرة للمسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2018، التي نظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني خلال الفترة من 23-25 أبريل الجاري، قامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بتتويج 157 من شباب وفتيات الامارات بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية



وقالت سمو "أم الإمارات"، في الكلمة التي القتها نيابة عن سموها سعادة ريم عبد الله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة إن هذه المسابقة تنسجم مع طموحات القيادة الرشيدة في شباب وفتيات الإمارات القادر على صناعة الفارق عالمياً، كما تأتي ضمن النتائج وثمرة الجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادة الرشيدة لما فيه نهضة وتقدم الوطن ورفاهية وتطور المواطن، مشيدة بنجاح وتميز "أبوظبي التقني" في تمكين 423 مواطناً من إبراز قدراتهم في 57 مجالاً هندسياً وتكنولوجياً وفنياً وصناعياً منها الذكاء الاصطناعي، وتصميم الطائرات بدون طيار، والرسم الهندسي "الأوتوكاد"، وتصميم مواقع الإنترنت، وصيانة محركات الطائرات والسيارات، والتصنيع بمؤازرة الحاسوب واللحام، وتكنولوجيا الأزياء والربوتات، وتصميم الحدائق وغيرها من الأعمال الهندسية والفنية والصناعية الهامة.