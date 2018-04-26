"الهلال الأحمر" في أم القيوين ينفذ فعاليات إنسانية ومجتمعية

الشارقة 24 – وام:

‏‎نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أم القيوين عدداً من الفعاليات والأنشطة التوعوية والمبادرات المجتمعية، لتعريف أفراد المجتمع المحلي بالجهود والأعمال الإنسانية التي تقوم بها الهيئة في شتى مجالات العمل الإنساني، وتفعيل المشاركات المجتمعية وتقديم يد المساعدة الإنسانية لكل الفئات التي يرعاها الهلال الأحمر محلياً ودولياً.

‏‎وتم تنفيذ هذه الفعاليات عبر أقسام المتطوعين وتوعية المجتمع والأيتام في الفرع، بالتعاون مع الشركاء في هيئات ومؤسسات القطاعين العام والخاص في الإمارة.

‏‎وقال ناصر يوسف بن حضيبة مدير فرع الهلال الأحمر في أم القيوين، إن الهيئة تعمل ضمن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مشاركة جميع الهيئات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة في تفعيل المبادرات الإنسانية والخيرية الداعمة.