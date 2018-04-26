رئيس الوزراء البحريني يستقبل سفير الدولة

الشارقة 24 – وام:

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، لدى استقباله بقصر القضيبية، سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيراً للدولة لدى مملكة البحرين، بالعلاقات التاريخية البحرينية الإماراتية المتميزة، معرباً عن اعتزاز مملكة البحرين بعمق هذه العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين قيادة وشعباً، والحرص المتبادل على توثيقها وتطويرها في مختلف المجالات.

وهنأ رئيس الوزراء البحريني سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد بمناسبة تعيينه سفيرا لدولة الإمارات لدى البحرين، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية لتدعيم وتعزيز جسور التعاون القوية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، والتي ترتكز على قاعدة صلبة من وشائج القربي والمصير المشترك، مشيداً سموه بما تشهده العلاقات البحرينية الإماراتية من تطور مستمر في شتى المجالات في ظل ما يجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين من روابط متميزة، وحرص متبادل على بناء نموذج للتعاون الثنائي الذي يحقق المصالح المشتركة.

وأشاد رئيس الوزراء البحريني بما تشهده دولة الإمارات في ظل قيادتها الحكيمة من نهضة وتقدم في مختلف المجالات، معرباً عن تقدير مملكة البحرين واعتزازها بمواقف دولة الإمارات العربية الشقيقة قيادة وشعباً الداعمة والمساندة لها في مختلف الظروف، مما يجسد متانة وعمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين.