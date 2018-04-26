سفير الدولة يلقي محاضرة عن العلاقات الاقتصادية

الشارقة 24 – وام:





ألقى سعادة عبد الله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية محاضرة تعريفية عن اقتصاد دولة الإمارات، وذلك في المقر الرئيسي لشركة سامسونغ بالمركز الدولي للهندسة للتعريف باقتصاد الإمارات والعلاقات الاقتصادية بينها وبين جمهورية كوريا الجنوبية وفرص الاستثمار في الدولة.

واستعرض خلال المحاضرة - التي حملت عنوان "الاقتصاد الإماراتي والتبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا" - المناخ الاقتصادي في دولة الإمارات الذي يمتاز بالاعتدال والتوازن والأمان، إضافة إلى ما حققته الدولة من إنجازات أسهمت في تعزيز مكانتها الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.

وأسهمت المحاضرة في توضيح الكثير من المعلومات للحضور حول دولة الإمارات والمكانة المرموقة التي تحتلها بين دول العالم وتم التركيز على رؤية الاقتصاد لعام 2021 وخطة سفارة الدولة لجذب الاستثمارات الكورية إلى دولة الإمارات في قطاعات الطاقة والمواصلات والتكنولوجية والأغذية.

وأعقبت المحاضرة العديد من النقاشات والأسئلة التي دارت حول تطور العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا وترقيتها إلى شراكة استراتيجية خاصة.

وأشاد سعادة النعيمي بالجهود الحثيثة والمستمرة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتعزيزها في مختلف المجالات.