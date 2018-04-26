شرطة أبوظبي تتسلم شهادة "المواصفة القياسية الأوروبية للطوارئ"

الشارقة 24 – وام:





تسلمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شهادة المواصفة القياسية الأوروبية لأرقام الطوارئ،"EENA" والتي حصلت بموجبها على المواصفة القياسية لأرقام الطوارئ "PSAP" لمركز القيادة والتحكم الرئيسي في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بعد اجتيازها متطلبات التقييم من قبل المنظمة الأوروبية لأرقام الطوارئ"EENA".

وحقق "مركز القيادة والتحكم" بهذا الإنجاز لشرطة أبوظبي تميزاً جديداً ليصبح أول غرفة عمليات على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي والسادس عالمياً في الحصول على هذا الاعتماد بما يعزز الريادة المؤسسية لشرطة أبوظبي إقليمياً وعالمياً تثميناً للدور الرائد لشرطة أبو ظبي في تعزيز منظومة الاستجابة بمركز القيادة والتحكم الرئيسي بإدارة العمليات.

وأكد سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي أهمية الإنجاز في تحقيق معدلات متميزة للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وتعزيز جهود مركز القيادة والتحكم في الاستجابة والتعامل مع البلاغات وفق أفضل الممارسات المتقدمة.

وأثنى على دور العنصر البشري بإدارة العمليات في أداء المهام والتميز في العمل والتفاني وحرص العاملين بمركز القيادة والتحكم على التواصل بصورة حضارية ومتميزة مع مقدمي البلاغات من الجمهور وسرعة الاستجابة لها.