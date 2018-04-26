وكيل "وزارة الخارجية" يحضر حفل السفارة الهولندية

الشارقة 24 – وام:

حضر سعادة أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي حفل الاستقبال الذي أقامه فرانك مولين سفير المملكة الهولندية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق الوستين أبوظبي عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وأشاد السفير الهولندي في كلمة له بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات ومملكة هولندا في كافة المجالات وبالتطور الاقتصادي والعمراني والحضاري الذي تشهده الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".