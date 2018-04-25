الهلال الأحمر يوزع مساعدات على 177 أسرة نازحة في "تعز"

الشارقة 24 – وام:

وزعت فرق الهلال الأحمر الإماراتي خيماً ومساعدات على 177 أسرة نازحة من عدة مدن يمنية في منطقتي الهاملي بمديرية موزع والزهاري بمديرية المخا التابعتين لمحافظة تعز بالساحل الغربي لليمن، الذين تضرروا جراء التهجير القسري والممنهج من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية، وذلك في إطار العمليات الإنسانية الشاملة التي تهدف إلى رفع معاناة الشعب اليمني نتيجة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها.

وقال راشد الخاطري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن إن توزيع المساعدات والخيام على أبناء اليمن يأتي استجابة لإغاثة عاجلة أطلقتها الأسر النازحة في مديريتي موزع والمخا للتخفيف من آثار النزوح عن كاهلهم والمساهمة في استعادة دورة الحياة الطبيعية.