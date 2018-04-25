عبد الله بن زايد: حريصون على تمكين الشباب

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية أن دولة الإمارات حريصة على توفير الإمكانيات اللازمة لدعم المؤسسات التعليمية لأداء دورها الهام في تمكين شباب الوطن من كافة أدوات التقدم والتطور بمختلف المجالات ومنها الذكاء الاصطناعي باعتباره ضرورة لتأهيل الأجيال القادرة على مواكبة العصر وتلبية متطلبات سوق العمل.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه، الأربعاء، إلى فعاليات الدورة العاشرة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2018 والتي تعقد تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

رافق سموه خلال الزيارة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وسعادة مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وعلي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في "أبوظبي التقني"، والعديد من المسؤولين.