المجلس الوطني يناقش سياسة وزارة "الصحة"

الشارقة 24 – وام:

طالب المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها، الأربعاء، في مقره بأبوظبي، برئاسة سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، بتعديل الكادر المالي للأطباء والفنيين بما يضمن استقطاب الكوادر الطبية المواطنة لهذا القطاع الحيوي مع وضع برامج تدريبية متطورة بالتوأمة مع المستشفيات التعليمية العالمية وفق المعايير الدولية فضلاً عن زيادة البرامج التوعوية والتثقيفية المتطورة لضمان التأثير اللازم على كافة فئات المجتمع المختلفة خاصة فيما يتعلق بالسمنة والسكري والجلطات القلبية والسكتات الدماغية وأنماط الحياة الصحية.

حضر الجلسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام.

وتبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع "سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع" عدداً من التوصيات التي قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية لإعادة صياغتها حيث طالب فيها بإلزام المستشفيات والعيادات الخاصة بتحديد نسبة لتوطين الكوادر البشرية قبل إصدار التراخيص لها وبوضع برنامج شراكة وتعاون مع وزارة التربية والتعليم بشأن تجهيز العيادات المدرسية بالمعدات والأدوات الطبية الحديثة وتوفير كل ما يلزم من موارد مادية وبشرية لتطويرها.

وأشاد معالي العويس بحرص المجلس على التواصل مع مختلف فئات المجتمع وتنفيذ زيارات ميدانية، مؤكداً أهمية التوصيات التي وردت من اللجنة، معرباً عن شكره للمجلس واللجنة على هذا الطرح.