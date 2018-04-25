الإمارات تؤكد التزامها بالحلول السياسية في اليمن وسوريا وليبيا

الشارقة 24 – وام:

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، التزامها التام بالحلول السياسية والعمليات الأممية الداعمة لها خاصة في كل من اليمن وسوريا وليبيا، وذلك في إطار جهودها التي تبذلها في هذه المناطق وأنحاء العالم من أجل تعزيز السلام الدائم.

جاء ذلك في البيان الذي أدلى به معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة أمام الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمقرها الرئيسي في نيويورك، بشأن مسألة "بناء السلام والحفاظ على السلام".

وأعرب نسيبة في مستهل البيان عن تأييد الدولة للقرار الذي اعتمدته الجمعية بشأن موضوع الاجتماع ودعمها لمقترحات الإصلاح التي قدمها الأمين العام لتعزيز ركيزة السلام والأمن في الأمم المتحدة.

وقال "لقد تعلمنا في هذا الجهد الجماعي المتعدد الأطراف والجنسيات أن بناء السلام ليس عملا ينفذ لمرة واحدة بل هو جهد متواصل يجمع بين وسائل الوقاية والتنمية المستدامة والمساعدة الإنسانية وحفظ السلام وإعادة الإعمار في الدول المتأثرة بالأزمات والدول التي مزقها الصراع أو تمر بمرحلة ما بعد الصراع".

وشدد معاليه على أهمية شمولية أي نهج فعال يهدف إلى بناء السلام والحفاظ على السلام، كما استعرض النهج التي تتبعه دولة الإمارات نحو السلام، مشيراً إلى أنه نهج طويل الأجل ومتعدد الجوانب ويتمحور جوهره في إطار الوقاية.