سيف بن زايد يلتقي رئيس البرلمان السلوفاكي

الشارقة 24 - وام:

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في العاصمة السلوفاكية براتسلافا، أندريه دانكو رئيس برلمان جمهورية سلوفاكيا، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب سموه عن تمنياته لحكومة وشعب سلوفاكيا بدوام الازدهار والتطور والنماء، موجهاً الدعوة لأندريه دانكو لزيارة الإمارات رغبة في دفع العلاقات بين مؤسسات البلدين وتطوير الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وتبادل سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس البرلمان السلوفاكي الحديث عن دور المؤسسات التشريعية وأهميتها في تعزيز مسيرة التنمية بالدول، مشيراً إلى الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات التشريعية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء، تبادل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مع أندريه دانكو الهدايا التذكارية.