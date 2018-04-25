حميد النعيمي يدشن مبنى الحرم الجديد لكلية المدينة الجامعية بعجمان

الشارقة 24 – وام:



أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن دولة الإمارات أصبحت مقصداً للطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، من جميع أنحاء العالم، وخاصة في مجال التعليم العالي، لما تمثله صروحها الجامعية من تطوير في أساليبها التدريسية وبرامجها ومناهجها المتميزة وما تضمه من هيئات تدريسية على مستوى عال من الخبرة التميز، مشيراً إلى أن تعدد جامعات وكليات التعليم العالي في الإمارات، يعد ظاهرة إيجابية يستفيد منها المواطنون والمقيمون كافة.



واعتبر أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تولي التعليم أهمية كبرى من خلال توفير منشآت تعليمية وجامعية وأكاديمية تهتم بالمواطنين، وتعمل على تقديم أفضل المناهج العلمية والدراسات العليا والأكاديمية، من أجل بناء جيل من الخريجين الشباب يقدر ويثمن ما تقدمه له قيادته .



وأعرب سموه، خلال افتتاحه الأربعاء للمبنى الجديد لكلية المدينة الجامعية في عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، عن اعتزازه وافتخاره بهذا الصرح الجديد، من صروح العلم في إمارة عجمان، ألا وهو المبنى الأحدث من نوعه "كلية المدينة الجامعية عجمان"، المنشأة التعليمية الحديثة في الإمارة، وإضافة جديدة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة، من قبل وزارة التعليم العالي، إلى مجموعة الجامعات والكليات المتواجدة على أرض إمارة عجمان.