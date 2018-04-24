نهيان بن مبارك يتسلم شهادة التميز في "التدريب المهني لمركز المستقبل"

الشارقة 24 – وام:



تسلم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الرئيس الفخري لمركز المستقبل للتأهيل - شهادة التميز في تطبيق أسس التدريب المهني من السيدة كارن هوسبيث المدير الدولي لأزدان.



حضر المناسبة سعادة محمد عبد الجليل الفهيم رئيس مجلس إدارة مركز المستقبل وسعادة جمعة عبد الله العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة والسيدة ستيفاني القاق نائب السفير البريطاني في الدولة وموفق مصطفى مدير المركز وعدد من أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين، إضافة الى عدد من الشركات التي تدعم برنامج التأهيل المهني والتدريب والمتابعة في المركز وهي HSBC وبنك دبي التجاري ة سيركو - جوتون وفندق ياس فايسروي.



يذكر أن أزدان هي شبكة تطوير واعتماد نظام التدريب المهني ومقرها في بريطانيا، حيث قام مركز المستقبل بتطبيق نظام التدريب على طلابه منذ عام 2015 إلى أن حصل على شهادة اعتماده كمركز يطبق هذا البرنامج.



وتعتبر شهادة التميز دليلاً على نجاح مركز المستقبل في استخدام أفضل البرامج العالمية المعتمدة وبأفضل المعايير الدولية التي تصب في صالح الخدمات التأهيلية المقدمة للطلبة المنتسبين في المركز .