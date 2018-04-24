محمد الشرقي يشهد افتتاح بطولة "أبوظبي للجوجيتسو 2018"

الشارقة 24 – وام:



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفل افتتاح بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2018.



حضر حفل الافتتاح، الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس الهيئة العامة للرياضة.



كما حضره، سعادة عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وسعادة مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم وخميس العبيدي رئيس مجلس إدارة نادي العين للألعاب الرياضية وعدد من السفراء المعتمدين في الدولة والمسؤولين.



وقام سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بتتويج عدد من الفائزين في النزالات النهائية لمنافسات الناشئين، ضمن فعاليات اليوم الأول من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2018.



وأشاد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان بالدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " لمسيرة الرياضة والرياضيين، مؤكداً أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كان له ابرز الأثر في نهضة رياضة الجوجيتسو التي حققت نجاحات كبيرة وإنجازات مميزة على صعيد البطولات العالمية.