الحمادي يتفقد فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات

الشارقة 24 – وام:



تفقد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، الأربعاء، فعاليات اليوم الأول للدورة العاشرة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2018 التي يتنافس خلالها 423 مواطناً ومواطنة في 57 مهارة هندسية وصناعية وتكنولوجية.



نظم الفعالية مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لمدة 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك بحضور سعادة مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وعلي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في "أبوظبي التقني" ونخبة من كبار المسؤولين بالدولة.



وقال معالي حسين إبراهيم الحمادي إن الدورة الجديدة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات تأتي في إطار الاستراتيجية القوية التي تنفذها القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيح محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتمكين شباب وفتيات الإمارات من كافة أدوات الإبداع ولصناعة الأجيال الوطنية القادرة على مواكبة العصر وتلبية متطلبات سوق العمل وهي الاستراتيجية التي تؤكد من خلالها على أهمية العمل الوطني المؤسسي المتطور دائماً لاكتشاف ورعاية وتأهيل الكفاءات والقدرات الوطنية، بهدف إعداد أجيال واعدة من الشباب والفتيات المواطنين المبدعين والقادرين على تلبية متطلبات التنمية المجتمعية والنهضة الصناعية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة بمختلف إمارات الدولة.