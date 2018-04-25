الهلال الأحمر يدشن حملة نظافة تحت شعار "عدن تستحق"

الشارقة 24 – وام:

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الأربعاء، حملة نظافة تحت شعار "عدن تستحق" انطلقت من مستشفى الجمهورية التعليمي وشارع المعلا الرئيسي في عدن.

شارك في الحملة متطوعون من أبناء عدن قاموا بتنظيف حرم مستشفى الجمهورية وتزيين وتشجير الرصيف والجدران، كما شارك في الحملة ممثلون عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بعدن وأطباء في مستشفى الجمهورية وكذلك مدير أمن عدن.

وأعرب محمد نصر الشاذلي وكيل محافظة عدن رئيس حملة النظافة في كلمة له خلال حفل التدشين عن الشكر والتقدير لفريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على سرعة الاستجابة وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الحملة، مشيراً إلى أن حملة النظافة ستستمر لمدة 3 أيام وستشمل تنظيف حرم مستشفى الجمهورية والشارع الرئيسي بالمعلا.

وأوضح أن الحملة تنفذ بواسطة متطوعين من أبناء عدن سيعملون على التنظيف والتشجير وتزيين الجدران بالرسومات المعبرة.

وعبر المتطوعون من أبناء عدن عن سعادتهم بهذه الحملة التي تسعى لتنظيف عدن وإعادة الجمال إليها وتخليصها من مخلفات الحرب والدمار التي ظلت على مدى الأعوام الماضية.