منصور بن زايد يشهد حفل تخريج المتفوقين بـ "جامعة زايد"

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، احتفال "جامعة زايد" بتكريم المتفوقين من خريجي البكالوريوس والماجستير من مختلف التخصصات، والذي أقيم، صباح الثلاثاء، في "قاعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك" في "مركز المؤتمرات" في الجامعة بأبوظبي.

وقام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بتوزيع الشهادات على 67 طالباً وطالبة من خريجي العام الدراسي 2016/2017 الحاصلين على درجة "الامتياز" منهم 54 طالباً وطالبة في مستوى الماجستير و13 طالباً في مستوى البكالوريوس.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد خلال هذه المناسبة أن المواطن هو الاستثمار الحقيقي للوطن إذ تضع القيادة الرشيدة في مقدمة أولوياتها الاستثمار في بناء الإنسان عن طريق توفير تعليم نوعي يتواكب مع متطلبات المستقبل ويؤهل جيلاً متعلماً قادراً على المشاركة الفاعلة في بناء الوطن والإسهام في مسيرة التنمية المستدامة.

من جهتها، ألقت معالي الشيخة لبني بنت خالد القاسمي رئيس "جامعة زايد" كلمة رفعت من خلالها أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات على دعمهم الثابت والمستمر لمسيرة التعليم وجعل رأس المال البشري الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة للوطن.