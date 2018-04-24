سلوفاكيا تستقبل المصابين من جنود الإمارات البواسل للعلاج

الشارقة 24 – وام:

وقع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الثلاثاء، في العاصمة السلوفاكية براتسلافا مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية سلوفاكيا الصديقة يتم بموجبها استقبال المصابين من جنود الإمارات البواسل أثناء تأديتهم للواجب الوطني في اليمن الشقيق في مراكز الاستشفاء في سلوفاكيا، وتقديم خدمات برامج إعادة التأهيل والرعاية الصحية اللاحقة لهم في مؤسساتها الصحية المتخصصة، وذلك برغبة ومبادرة سلوفاكية وتجسيداً لدورها ومواقفها الراسخة في الإسهام بمحاربة الإرهاب وتحقيق السلم الدولي ودعم الشرعية من جهة وحرص قيادة الإمارات على توفير أفضل سبل الرعاية الصحية والتأهيلية لجنودها البواسل من الجهة الأخرى.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وتجسد قناعة كل منهما بأهمية التعاون الثنائي الناجح والتكامل الاستراتيجي بينهما لما فيه صالح البلدين وإدراكا منهما لخطورة الإرهاب الدولي والتهديدات التي تمس الأمن والسلم الدوليين.

وقع مذكرة التفاهم عن الجانب السلوفاكي بيتر بيليغريني رئيس الوزراء وزير الداخلية الذي كان في مقدمة مستقبلي سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان والوفد المرافق الذي ضم سعادة اللواء الركن محمد مراد حسن البلوشي رئيس هيئة الإمداد في القوات المسلحة، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي - وزارة الداخلية - واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، والعميد الدكتور إبراهيم الزعابي، والعميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى جانب عدد من الضباط.